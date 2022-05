Mondiale di aquabike tra Ibiza e Olbia

Si è formalizzato in questi giorni il gemellaggio simbolico tra Olbia e Sant Antoni de Portmany, città di Ibiza dove si è appena terminato di disputare l’UIM-ABP Aquabike World Championship Grand Prix of Spain, prima tappa del mondiale.

«È per noi motivo di grande orgoglio che Ibiza, capitale internazionale degli eventi, si sia ispirata alla nostra esperienza portando a Sant Antoni lo stesso identico format del mondiale di Olbia. Ci complimentiamo per la buona riuscita della manifestazione e ricambiamo l’interesse espresso dall’amministrazione locale ad incentivare le sinergie per sviluppare importanti settori della nostra economia» ha commentato il sindaco Settimo Nizzi.

Entusiasta anche l’assessore al turismo Marco Balata: «Continueremo a lavorare per sviluppare insieme all’amministrazione di Ibiza il turismo legato ai grandi eventi sportivi. Sono proprio le analogie che i due territori presentano a renderlo possibile: tante differenti cornici che vanno oltre il turismo prettamente balneare e permettono di ospitare le discipline sportive più disparate».

Sul palco dove si è svolta la premiazione a Sant Antoni è stata più volte citata Olbia, prossima tappa del mondiale che si terrà a settembre.