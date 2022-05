Incidente sulla circonvallazione di Arzachena: grave un motociclista

L’incidente ad Arzachena.

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 17 sulla circonvallazione di Arzachena. Per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente sull’asfalto all’incrocio con via P. Demuro.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure al ferito trasportandolo in ospedale con l’elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco di Arzachena per le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi.