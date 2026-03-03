Palau, fontanelle pubbliche restano a secco: cosa succede

Stop all’acqua nelle fontanelle a Palau.
Diverse fontanelle pubbliche nel centro abitato di Palau restano a secco. Attraverso una recente disposizione, è stata interrotta l’erogazione idrica nei punti di prelievo situati in via Acquedotto, via Luras e piazza Due Palme.
Il provvedimento, che resterà in vigore almeno fino al 9 marzo 2026, è stato adottato in via precauzionale. La misura si è resa necessaria per consentire il completamento delle analisi chimiche di campionamento attualmente in corso sui punti della rete interessati.
Al momento non si segnalano criticità, ma il blocco temporaneo è un passaggio obbligato per garantire la conformità dell’acqua ai parametri di legge. Solo dopo la validazione dei risultati di laboratorio sarà possibile ripristinare il normale servizio ai cittadini.
La situazione verrà monitorata nei prossimi giorni: eventuali proroghe o riaperture anticipate verranno comunicate tempestivamente.