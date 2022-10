Paolo Angeli da Palau in corsa per il premio.

Viene da Palau, Paolo Angeli, il chitarrista che con ”Rade” approda alla prima selezione dei Grammy Awards, il celebre premio degli Stati Uniti, considerato tra gli artisti maggiormente influenti e innovativi al mondo.

Il brano ha un ritmo mediterraneo, tra popolare e contemporaneo con pulsazioni balcaniche e arcate mediorientali, adagi desert nord africani. Nella sua musica ci sono citazioni di Rebetiko e sonorità che ricordano le avanguardie storiche. Angeli in questo momento si trova negli States dove sta anche promuovendo i suoi lavori musicali, con un tour internazionale. Il suo percorso fuori dall’Italia è cominciato con i due concerti all’interno dei prestigiosi festival europei La merce (Barcellona) e Jazz a Pointiers.

Il suo tour era iniziato il 2 ottobre scorso al Chicago World Music Festival (Logan Center) e finirà con due concerti nella West Coast: il 16 a Portland (The Old Church) il 19 a Seattle (The Royal Room). Il sogno di Angeli di suonare negli Stati Uniti, per smantellare le barriere tra i generi musicali, si è così realizzato.