I dati estivi dei passeggeri a Olbia.

Record di arrivi al porto e all’aeroporto di Olbia. Un bilancio positivo quello della stagione estiva del 2022 per entrambi gli scali, dove si sono registrati in totale 5 milioni e 419.053 passeggeri, da maggio e settembre.

I dati dell’aeroporto di Olbia.

Un boom di arrivi all’aeroporto Costa Smeralda, con un totale di 2.709.069 passeggeri, dove di questi sono 942418 (463.592 partenze e 478.826 arrivi), provenienti dall’area Schengen, mentre i comunitari non Schengen erano 5.195 (arrivi 2488 e partenze 2707). I passeggeri nazionali erano 1.654.950 (arrivi 826725 e partenze 828225), mentre gli extracomunitari 187.506 (94996 arrivi e 92510 partenze).

I dati del porto di Olbia.

Anche il porto Isola Bianca ha registrato un notevole incremento di passeggeri nell’estate del 2022, con un totale di 2.709.984 passeggeri (arrivi:1375741 e partenze: 1.334243).

Caos low cost e i problemi della continuità territoriale.

Tante le problematiche durante la stagione estiva, nonostante il record di arrivi a Olbia. In particolare, il 2022 è stato l’anno degli scioperi e delle cancellazioni di numerosi voli delle compagnie low cost, anche a ridosso del Ferragosto. Sono stati circa 277 su 19.064 i voli che non sono partiti da o per l’aeroporto di Olbia. Questo ha causato anche alcune tensioni nello scalo olbiese, che hanno richiesto l’intervento della polizia di frontiera. Per ridurre i disagi ai passeggeri erano state allestite anche delle brandine nell’adiacente hub vaccinale, per supplire alla mancanza di posti negli hotel. Continua però a preoccupare la gestione della continuità territoriale nell’Isola, soprattutto nei mesi di bassa stagione.