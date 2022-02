I lavori di riqualificazione a Palau.

Sul piazzale del Comune di Palau arriva una nuova area verde. Sono, infatti, in corso i lavori di riqualificazione di piazza Popoli d’Europa, per la realizzazione di alcune opere murarie e del nuovo manto erboso.

Il settore Ambiente dell’amministrazione comunale sta portando avanti una serie di interventi per il rifacimento della pavimentazione sotto le sedute in granito e del camminamento. Ma i lavori più importanti riguardano la riqualificazione dell’area verde e dell’irrigazione. L’impianto sarà, infatti, sostituito come è già avvenuto sul lungomare.

Il fine è quello di fornire una distribuzione dell’acqua più omogenea, senza che ci siano dispersioni e anche per evitare azioni vandaliche agli irrigatori, purtroppo frequenti sul porto del paese. L’area verde sarà visibile anche di notte, grazie alla messa in opera di alcuni punti luce.