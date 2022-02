Furti a Olbia.

E’ allarme sicurezza a Olbia. Nelle ultime settimane si moltiplicano le segnalazioni di furti in città. In particolare vengono prese di mira le autovetture parcheggiate e le attività commerciali.

I ladri si impadroniscono di tutto ciò che riescono a trovare: anche di pochi euro, pacchetti di sigarette lasciati dentro le auto e oggetti di scarso valore. Ma anche quando la refurtiva è di poco conto le vittime devono fare i conti con i danni che alcune volte superano di gran lunga il bottino dei ladri, come i finestrini delle auto e le vetrine delle attività in frantumi.

Negli ultimi giorni sono almeno 6 le auto danneggiate dai ladri che non risparmiano neanche i negozi e le varie attività. Tra le vittime c’è anche il distributore Pisanu di Olbia, Il modus operandi è lo stesso: i ladri sono due e armati di martelletto di sicurezza, come quelli che si trovano sui bus in caso di emergenza.

La spaccata è avvenuta la notte di sabato sera. “Erano circa l’una e mezzo – racconta Paolo Pisanu, proprietario dell’esercizio -, quando le immagini a circuito chiuso hanno immortalato due uomini con un passamontagna e un martelletto. Fortunatamente non hanno portato via nulla, forse perché si sono sentiti disturbati, ma anche perché la vetrata ha resistito. Sono stato fortunato, ma la vetrina ora va sostituita. I ladri sono stati denunciati e ora le immagini sono al vaglio delle forze dell’ordine”.

Crescono i furti a Olbia, le raccomandazioni.

Una delle raccomandazioni per non trovarsi vittima di furti è quello di non lasciare mai nulla all’interno dei veicoli e dotare l’auto di antifurto.

Per quanto riguarda i furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali, per proteggersi si possono installare telecamere di video sorveglianza, antifurto, buoni infissi e vetri anti sfondamento. Questo consente, non solo il rintracciamento del responsabile, ma anche la possibilità di non portare a termine il colpo.