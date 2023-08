Malore fatale per un turista a Porto Pollo

Tragedia in riva al mare sulla spiaggia di Porto Pollo: un turista di 57 anni ha perso al vita per un arresto cardiaco. L’uomo si è sentito male a pochi passi dal residence dove alloggiava. Sono scattati immediati i soccorsi e sul litorale di Palau è intervenuto pure l’elisoccorso.

GI soccorritori hanno cercato di rianimarlo per quasi un’ora, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Ala fine il personale arrivato a bordo dell’elicottero non ha potuto far altro che constatare il decesso del turista.

