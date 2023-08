E’ la notte della “Superluna blu”, spettacolo unico e raro, visibile anche dalla Sardegna.

E’ arrivata la notte della “Superluna blu” di agosto, evento tanto atteso anche dagli astrofili della Sardegna. La notte “più speciale” di agosto, quella che chiude un mese ricco di avvenimenti astronomici unici, che si era aperto proprio con un’altra Superluna, la prima del mese, il 3 agosto scorso.

La Bluemoon, una luna piena speciale.

Quella che internazionalmente viene definita “Blue Moon“, ovvero, “Luna blu“, è una luna piena in più rispetto alle 12 canoniche, la 13esima dell’anno. Definita tradizionalmente così quasi “per caso”, dato che non essendo una delle 12 normalmente previste, non aveva un nome tradizionale specifico.

La “Luna blu” di stanotte è una “Superluna”, o meglio, una “Superluna blu”.

La 13esima Luna piena quest’anno cade nel mese di agosto, ed è una “Superluna”, la seconda Superluna di agosto. Quasi ad aprire e chiudere un mese che dal punto di vista astronomico ha regalato anche il “bacio” della falce di Luna a Giove – il 7 agosto -, incontro poi illuminato dalla vicinanza dell’ammasso stellare delle Pleiadi e reso ancor più luccicante dallo sciame di “stelle cadenti” delle Acquaridi due notti dopo.

Stanotte la Luna Blu passerà in un punto vicinissimo al suo perigeo – minima distanza della sua orbita dalla Terra -. Proprio per la coincidenza tra i due fenomeni – posizione prossima al perigeo e Luna piena, la Luna viene chiamata “Superluna”. Dunque, quella di stanotte sarà una “Super-Luna blu”, fenomeno ancor più speciale e raro: l’ultima volta è stata il gennaio 2018, la prossima addirittura il gennaio 2037.

Cosa succede alla Luna, oggi a braccetto con Saturno.

Chiarito il significato e l’origine del nome “Superluna blu“, abbiamo capito che stanotte non vedremo la luna colorata di blu. La Superluna blu apparirà più grande e più luminosa di come ci appare normalmente la Luna. Circa il 7% più grande e il 16% più luminosa. Intorno il cielo apparirà di un bel colore blu intenso. Se osservata mentre transita, nella sua traiettoria, vicino a edifici, alberi o promontori, l’effetto ottico sarà stupefacente. La luna ci apparirà molto più grande. il momento topico è quello delle ore 3:35 di questa notte, orario in cui apparirà molto vicina a Saturno. Ma in Italia, e quindi anche in Sardegna, sarà visibile solo a partire dalle 20:20 di giovedì 31 agosto, al tramonto, guardando, quindi a Est.

Un evento che fa sognare.

La “Blue Moon” ha ispirato uno dei più famosi brani musicali, “Blue Moon“, scritto nel 1934 dal musicista Richard Rodgers e dall’autore di testi e cabarettista Lorenz Hart, interpretata tra i tanti, da Frank Sinatra, dai The Marcels, da Billie Holiday, da Ella Fitzgerald e persino da Mina.

Rogers e Hart, tra mille vicissitudini, hanno composto un brano con una melodia indimenticabile e un testo malinconico – giocando sul significato del termine “blue” che oltre al colore Blu indica anche uno stato d’animo malinconico. Il testo parla di una persona che ha perso le speranze di trovare l’anima gemella. Poi, all’improvviso, si compie la rara, romanticissima magia: la luna malinconica diventa “oro“, e la persona protagonista della canzone trova l’anima gemella.

Blue Moon

You saw me standing alone

Without a dream in my heart

Without a love of my own

Blue Moon

You know just what I was there for

You heard me saying a prayer for

Someone I really could care for

And then there suddenly appeared before me

The only one my arms will hold

I heard somebody whisper please adore me

And when I looked to the Moon it turned to gold

Blue Moon

Now I’m no longer alone

Without a dream in my heart

Without a love of my own

And then there suddenly appeared before me

The only one my arms will ever hold

I heard somebody whisper please adore me

And when I looked the Moon had turned to gold

Blue moon

Now I’m no longer alone

Without a dream in my heart

Without a love of my own

Blue moon

Now I’m no longer alone

Without a dream in my heart

Without a love on my own.

