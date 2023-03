Per la stagione riaprono la Roccia dell’Orso e gli altri siti di Palau

Riapre la Roccia dell’Orso.

Da sabato 1 aprile, la Roccia dell’Orso e tutti i siti culturali di Palau saranno nuovamente visitabili tutti i giorni, per tutti gli appassionati di questi luoghi e per sostenere l’offerta di Servizi del comparto turistico. Tra le più ambite gite fuori porta dei sardi c’è da sempre la policroma costa gallurese. Rosei graniti, sbucano tra cupi e brillanti toni di verde macchia mediterranea, puntinata di fiori, o nell’infinità dei toni azzurri del mare.

Come ogni primavera, si ripropongono gli spettacolari i panorami nella natura selvaggia, visibili dalla Roccia dell’Orso e dalla Fortezza di Monte Altura, sull’Arcipelago de La Maddalena. Come ogni anno, giunti a marzo si scaldano i motori per la ripartenza della stagione turistica. Anche nei siti culturali di Palau si procede alacremente. Oltre alle consuete manutenzioni del verde ed ai riordini generali, questo inverno si è lavorato per la completa ri-musealizzazione dei percorsi di fruizione.

Decine di nuovi pannelli illustrativi stanno venendo installati in tutti e tre i siti, per potreli vivere in modo ancora più immersivo, esperienziale e consapevole, tra spunti di storia, architettura, geologia, biologia, leggende e tanto altro. Saranno spunti di contestualizzazione per le guide, come sempre presenti, a disposizione dei visitatori. Ma per i fruitori che sceglieranno la visita in autonomia, oltre alle grandi immagini ed ai testi tradotti nelle quattro principali lingue (IT, EN,FR, DE), la presenza dei QR-Code e la buona copertura di rete (o wifi), consentiranno la facile consultazione (on line o scaricando i pdf) delle informazioni dai propri smartphone. Sono in fase di implementazione anche le audioguide multilingua, anch’esse scaricabili on line.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui