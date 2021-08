L’applicazione My Arzachena Turismo.

Il Comune di Arzachena lancia l’applicazione My Arzachena Turismo per offrire informazioni ufficiali fornite direttamente dallo staff di Arzachena Turismo su eventi, strutture ricettive e servizi indispensabili per godere di una vacanza completa nella destinazione. L’iniziativa è promossa dall’assessore al Turismo, Cristina Usai, allo scopo di garantire agli utenti uno strumento accessibile e intuitivo con cui scoprire facilmente l’ampia offerta turistica di Arzachena, dei suoi borghi sul mare di Cannigione, Porto Cervo e Baja Sardinia, ma anche le risorse dell’entroterra.

“L’applicazione integra gli strumenti di comunicazione già a disposizione dell’ufficio Turismo che sono stati rinnovati quest’anno, come il sito web ufficiale www.arzachenaturismo.com e la nuova brochure tascabile di 50 pagine creata come guida alle bellezze del territorio da portare con sé al rientro dalle vacanze – racconta Usai -. Lo scopo del nostro lavoro è mettere in vetrina il territorio, ma anche aziende e operatori del settore indicando dettagli e geolocalizzazione. I contenuti vengono aggiornati quotidianamente. Il prossimo passo è quello di coinvolgere singolarmente gli imprenditori a cui chiederemo l’invio di materiale per arricchire le varie sezioni di loro interesse”.

L’app è fruibile su smarthphone e tablet e scaricabile per sistemi IOS e Android. Presenta una panoramica su strutture ricettive, di ristorazione e trasporti, consigli pratici su strade e parcheggi, suggerimenti di viaggio alternativi e luoghi imperdibili da visitare durante il soggiorno in ogni stagione. In primo piano le informazioni utili su Covid e Green Pass, le notifiche sugli eventi della settimana, le descrizioni sui percorsi trekking, sulle spiagge, sui siti archeologici, o sulle opportunità di visitare piccoli musei e installazioni.

