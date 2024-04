Taekwondo, Palau incassa una medaglia col giovane Domenico

La vittoria del giovanissimo Domenico Puddu.

Domenico Puddu, un giovane atleta proveniente da Palau, ha aggiunto il suo nome al medagliere durante la recente gara interregionale di Taekwondo tenutasi ad Oristano la scorsa settimana. La squadra “tdk Costa Smeralda“, alla quale appartiene, ha conseguito complessivamente 7 medaglie, un risultato eccezionale ottenuto grazie alla competenza, alla disciplina e all’impegno costante nell’allenamento. Un riconoscimento che va soprattutto al maestro Salvatore Dettori di Perfugas, supportato dal figlio Roberto e dalla moglie Lu Nella.

La competizione, svoltasi nel nuovissimo palasport di Sa Rodia ad Oristano, non è stata solo un’occasione di gara, ma anche un momento di aggregazione e di spirito sportivo tra numerosi giovani atleti. La partecipazione numerosa, con 650 atleti di età compresa tra i 6 e i 13 anni, ha entusiasmato i dirigenti, segnando un record che non si verificava da oltre cinquant’anni di attività. Domenico si è classificato al secondo posto nella sua categoria maschile, cintura blu/rossa, per ragazzi di 13-14 anni. Da segnalare l’assenza di un altro atleta di Palau, Matteo Sotgiu, impossibilitato a partecipare a causa di un infortunio.

