Trekking, ambiente e yoga al tramonto: l’appuntamento sulle coste di Palau

Una giornata dedicata all’ambiente e yoga al tramonto a Palau

Sabato 30 settembre sule coste di Palau una giornata dedicata all’ambiente, alla natura e allo yoga al tramonto. Un’occasione per riflettere di turismo responsabile, dell’impatto ambientale delle nostre vacanze, di trekking ecosostenibili e di molto altro, passeggiando insieme lungo la costa verso le meravigliose spiagge di Talmone.

L’ambiente naturale come un bene prezioso, da preservare e da trasmettere intatto alle generazioni future. Questo il tema centrale della manifestazione che il Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” organizza per sabato 30 settembre. Si comincia con una visita guidata e un trekking ecologico, in cui sarà dato spazio a un confronto sui temi che interessano maggiormente questo habitat costiero di estrema rilevanza dal punto di vista ecologico e paesaggistico.

L’appuntamento è sabato 30 settembre alle ore 16 al parcheggio della rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione via Whatsapp al numero 339.2763546 o mail all’indirizzo amiciditalmone@gmail.com. Maggiori informazioni alla pagina Facebook del Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana”.

