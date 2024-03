Nuovo Consiglio regionale, solo 5 eletti in Gallura

Proclamati gli eletti del nuovo Consiglio regionale

Alessandra Todde è stata ufficialmente proclamata presidente della Regione con un totale di 334.160 voti validi. Tra gli eletti che compongono l’Assemblea regionale, c’è anche Paolo Truzzu, che ha ottenuto 331.099 voti, a soli 3.061 voti di distanza dalla vincitrice.

Sono 60 gli eletti in Consiglio regionale della Sardegna e quelli provenienti dalla Gallura sono soltanto 5. Solo solo 10 le donne che entrano in Consiglio, compresa la stessa presidente Alessandra Todde. Riconfermati 28 consiglieri uscenti, suddivisi equamente tra le due fazioni politiche (14 per parte), mentre diversi amministratori locali fanno il loro ingresso nell’assemblea legislativa regionale.

Tutti i consiglieri galluresi del centrosinistra.

Per il centrosinistra sono due i consiglieri della Gallura eletti in Consiglio regionale. Sono Roberto Franco Michele Li Gioi del M5s, che ha ottenuto 1602 voti. Del Pd è entrato Giuseppe Meloni, il quale ha ottenuto il maggior numero dei voti come candidato gallurese, con 6.760 voti. Fuori invece Ivana Russu (Pd), candidata olbiese che aveva ottenuto 3.074 voti.

Tutti i consiglieri galluresi del centrodestra.

Provenienti dal centrodestra gallurese sono tre i consiglieri che vanno a Cagliari. Sono Angelo Cocciu (Forza Italia), che ha ottenuto 3838 voti, il più votato per il centrodestra; Giuseppe Fasolino (Riformatori Sardi), il quale ha ottenuto 2819 voti. Unica donna gallurese eletta in consiglio proviene da Fratelli D’Italia: Cristina Usai, la quale ha ottenuto 2216 voti.





