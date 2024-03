L’acqua del comparto Cipnes non è potabile, scatta l’ordinanza a Olbia

L’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua nel comparto a Olbia.

L’acqua del comparto Cipnes non si può bere. Nei test effettuati dall’Arpas di Sassari è stato rilevato un superamento dei livelli di Trialometani, rendendola non idonea al consumo. Così a seguito dell’allerta da parte dell’Asl di Olbia e il giudizio sanitario, che ha confermato la non idoneità dell’acqua per il consumo umano, da parte del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, è stata emessa un’ordinanza da parte del Comune di Olbia.

Il sindaco Settimo Nizzi ha nell’ordinanza, che vieta l’uso alimentare dell’acqua fornita nel Comune di Olbia, ha specificato che essa può essere utilizzata solo per scopi di igiene personale e domestica.

Questa ordinanza rimarrà in vigore fino a quando non verrà comunicato il ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua ai parametri di legge da parte dell’ASL n. 2 di Olbia. La comunità è invitata ad attenersi a tali disposizioni al fine di garantire la sicurezza e la salute pubblica.

