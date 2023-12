Radio Wave Gallura, “la voce del mare” arriva dal Comune di Santa Teresa

Radio Wave Gallura è la radio istituzionale di Santa Teresa

Nasce La Radio istituzionale di Santa Teresa Gallura: Radio Wave Gallura-La voce del mare. Un grande e nuovo progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dal sindaco Nadia Matta. Gestito da Pro Loco Santa Teresa Gallura, questo importante “media emozionale” sarà un amplificatore di tutte le iniziative realizzate all’interno del territorio, attraverso il quale forniremo un’esperienza unica per tutte le realtà, con lo scopo di fare da punto di riferimento per l’intera popolazione e per i turisti.

Dal 28 dicembre Radio Wave Gallura è on-air con la prima diretta e l’intervista a due ospiti speciali.

“Oggi è stata una grande emozione ascoltare la nostra prima diretta – commentano dopo il battesimo di giovedì 28 -. La verve, l’energia unica di Raym, la selezione musicale e il preziosissimo supporto tecnico per la messa in onda di Checco hanno reso coinvolgente e unica quest’esperienza, la guida costante in tutta la fase preliminare, di studio e messa in pratica dell’ufficio Cultura e Spettacolo l’hanno resa possibile, la volontà del nostro primo cittadino Nadia Matta ci ha regalato un sogno che si realizza”.

Restate connessi su:

https://www.facebook.com/prolocostg2024

https://www.instagram.com/radiowavegallura

www.radiowavegallura.com

Per contatti, scrivere alla casella di posta elettronica radiowavegallura@gmail.com.

