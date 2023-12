Il treno tornerà all’Isola Bianca. Il progetto che lo collega all’aeroporto di Olbia

Il progetto del treno che collegherà Olbia ai due scali.

Nel futuro di Olbia non ci sarà soltanto il treno fino all’aeroporto. La ferrovia collegherà il centro e lo scalo aeroportuale anche al porto. All’Isola Bianca tornerà il treno come una volta, ma sarà completamente a servizio dei passeggeri.

I binari sono stati rimossi sul viale Isola Bianca dal 2000, mentre sono rimasti in via D’Annunzio e via Escrivà. Tramite un progetto che sarà presto realizzato, sarà realizzata la nuova linea. Lo ha annunciato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, nel corso della conferenza stampa di fine anno che si è tenuta questa mattina 29 dicembre in via Dante.

Il progetto sarà realizzato con i fondi del Pnrr. Saranno rimessi i binari, ma il percorso dove passeranno le rotaie sarà completamente diverso, la vecchia stazione sarà dismessa per il servizio passeggeri e completamente riqualificata. Una parte di lavori della ferrovia sono stati già realizzati da Rfi sulla banchina numero 4, quella che si collegherà allo scalo olbiese e all’ospedale Giovanni Paolo II, interventi ancora in corso.

La stazione all’aeroporto.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), azienda del Gruppo FS, ha recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) la gara d’appalto finanziata con fondi del Pnrr, per 114 milioni di euro. La prima fase del progetto prevede un nuovo collegamento ferroviario con l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

La linea ferroviaria vicino alla nuova stazione di Olbia Terranova che collegherà la linea Golfo Aranci – Macomer all’aeroporto. Sarà inoltre realizzata una stazione terminale a due binari dal nome “Olbia Costa Smeralda”. L’aeroporto sarà raggiunto con collegamento pedonale coperto.

Le dichiarazioni del sindaco.

La realizzazione di questo progetto da 230 milioni di euro complessivi sarà completata entro giugno 2026. “Per quanto riguarda la progettazione del raccordo aeroporto/città/porto – dichiara il sindaco – ho fatto qualche giorno fa un ulteriore riunione che ci ha permesso di assumere le decisioni finali che poi naturalmente in ossequio a quanto deciso e previsto, da una parte dell’Autorità del sistema portuale, per i lavori dell’Isola Bianca, dall’altra per quanto riguarda la struttura aeroportuale, sarà una struttura dal punto di vista architettonico molto importante e completamente elettrificata che farà fare un salto di qualità dal punto di vista trasportistico alla nostra città”.

