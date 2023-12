Arrivano 4 milioni per rifare strade e marciapiedi a Olbia

Nuovi finanziamenti per asfalti e marciapiedi a Olbia.

Uno dei punti deboli di Olbia, oltre alla carenza di verde pubblico, sono le condizioni delle strade. Malgrado la situazione sia cambiata in positivo per quanto riguarda i marciapiedi nel centro, ancora in gran parte delle vie mancano o sono degradati e anche le strade per la circolazione dei veicoli sono rattoppate approssimativamente o piene di buche.

Ma il Comune vorrebbe porre fine a questa situazione, rendendo la città più sicura per i pedoni e gli automobilisti e nell’anno nuovo promette che saranno realizzati asfalti e marciapiedi. L’amministrazione non solo ha messo da parte 2 milioni per rifarli tutti, ma ci saranno ulteriori 4 milioni.

“Nei primi mesi dell’anno si chiuderà l’accordo 4×4, per 4 milioni di euro in città per realizzare nuovi marciapiedi e asfalti, che fanno seguito ai due milioni che abbiamo quasi ultimato di spendere – annuncia Nizzi -. Sarà un nostro grande impegno che darà lustro alla nostra città”.

Nuovi marciapiedi.

Intanto in città cominceranno presto i lavori per realizzare i marciapiedi, come nella frazione Porto Istana, in particolare nel viale che porta all’omonima spiaggia. Saranno presto realizzati dei nuovi marciapiedi in via Roma, via Vittorio Veneto e in diversi quartieri, come a Santa Maria e San Nicola, dove erano inesistenti, sono stati fatti da poco. Recentemente sono stati fatti i marciapiedi del primo pezzo del Corso Umberto, via Redipuglia, via Genova e via Garibaldi, saranno realizzati quelli via La Marmora e presto arriveranno in via De Filippi.

Saranno rifatti i vecchi marciapiedi.

Un altro problema della città sono i vecchi marciapiedi degradati, presenti anche in diversi punti del centro storico, distrutti dalle radici, troppo stretti o con pali, alberi e altri ostacoli in mezzo, rendendoli impraticabili per utenti in carrozzina e genitori con passeggini.

Anche quelli rientreranno nel progetto di riqualificazione, come ha annunciato il sindaco in un Consiglio comunale, e saranno anche larghi sul modello del nuovo lungomare. Anche le strade di tutta la città, frazioni comprese, cambierà volto con la realizzazione di asfalti dove non esistono e il rifacimento di quelli distrutti dal tempo o dai lavori per la fibra.

