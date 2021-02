L’annuncio del sindaco Deretta.

La scuola dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado del plesso scolastico di San Teodoro e del Micronido comunale rimarranno chiuse da domani, mercoledì 24 febbraio fino a mercoledì 9 marzo. Lo ha annunciato questa sera la sindaca Rita Deretta.

Dopo la chiusura di due classi avvenuta ieri a causa della positività di due alunni, al fine di contrastare la diffusione del virus, è stata presa questa scelta drastica dopo la constatazione di positività totale di 15 cittadini. Per 15 giorni, quindi, le lezioni in presenza sono sospese e gli alunni riprenderanno le lezioni in DAD dalla propria abitazione.

(Visited 469 times, 469 visits today)