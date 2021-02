L’incidente questa mattina sulla Sassari-Olbia.

Incidente questa mattina intorno alle 8 sulla Sassari-Olbia poco prima dell’uscita di Berchidda in direzione Olbia. Per cause ancora da accertare un camion e un’auto si sono scontrati.

Fortunatamente dalle prime informazioni non ci sono feriti e ma si sono verificate alcune code e rallentamenti con molte auto che hanno deviato per Oschiri. Al momento la situazione sta tornando pian piano alla regolarità.

