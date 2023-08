Canti e balli sardi tradizionali rivisitati al Cala D’Ambra Festival

Il concerto del progetto Nemos al Cala D’Ambra Festival.

Per il Cala D’Ambra Music festival, del prossimo 17 agosto alle ore 19 Carlo Sezzi e l’Associazione La Jacia, hanno programmato un concerto live davvero unico: Nemos. Il progetto Nemos ( NUR ethnic music original Sardinia ), termine Sardo che significa “nessuno”, rappresenta l’ultima evoluzione del progetto NUR. Sonorità, decisamente più acustiche rispetto al sound dei precedenti lavori, caratterizzano le nuove composizioni, spesso ispirate al medioevo, alla musica tradizionale francese e al Bluegrass.

Non potevano mancare canti e balli sardi tradizionali, puntualmente rivisitati con originali arrangiamenti. Nei Nemos confluiscono anche le esperienze passate delle formazioni di cui hanno fatto parte i componenti. Kenze neke, Tzoku, KNA, Argia, Balentes e Piero Marras, giusto per citarne alcuni. Tutti i musicisti sono polistrumentisti e oltre ai vari strumenti della tradizione Sarda, sono utilizzati il banjo, liuti vari, il laud, il bouzouki e la ghironda, cordofono a corde strofinate di origine medievale.

Il 17 agosto si esibiranno

Massimo Loriga: voce, sassofoni, armoniche, flauto traverso, sulitu, benas, trunfa, ghironda

Daniele QQ Cuccu: chitarre, banjo, mandola, bouzouki, laud, sulitu, trunfa, benas

Massimo Perra: organetto, fisarmonica, percussioni, armonica

Paolo Cocco: basso Fretless

Giovanni Scano: batteria, cajon, spoons, washboard, rub board

Per molti, anche per la serata del 17 agosto la scelta cadrà sulla spiaggia di Cala d’Ambra che dalle 19,00 in poi accoglierà felicemente ascoltatori concentrati sulla musica e sull’impagabile panorama offerto dal tramonto sul mare. Come sempre, anche in questo casso l’ingresso è gratuito, per info è sufficiente cliccare su www.hotelesagono.com

