Il Giappone arriva al museo di Olbia, mostra dell’artista Sisyu

La mostra dell’artista giapponese Sisyu.

La Fondazione Luciana Matalon e il Comune di Olbia sono lieti di presentare “L’arte nell’incontro”, mostra personale dell’artista giapponese Sisyu, a cura di Nello Taietti, ospitata dal 16 al 27 agosto 2023 negli spazi del Museo Archeologico di Olbia.

“L’arte nell’incontro” è la seconda mostra istituzionale in Italia dell’artista e calligrafa Sisyu che, con il suo operato, rielabora e riadatta elementi della tradizione artistica giapponese ai linguaggi del contemporaneo.

Il 16 agosto 2023, in occasione dell’opening presso le sale del Museo Archeologico di Olbia, l’artista eseguirà una live painting performance, a richiamo delle precedenti già svoltesi in istituzioni nazionali e

internazionali. Interverranno per l’occasione Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, e Nello Taietti, presidente della Fondazione Luciana Matalon e curatore della mostra. L’opera realizzata durante la live performance verrà donata al Museo Archeologico di Olbia, come dono all’istituzione e alla sua città.

Il titolo della mostra, “L’arte nell’incontro”, è il rimando all’opportunità di scambio tra culture legate da un

sottile filo invisibile, EN (縁) che nella tradizione giapponese conduce ad un inevitabile e predestinato “incontro”, rappresentato con l’ideogramma AU (逢). Non a caso, Sisyu sceglie il cerchio ENSŌ (円相), uno

dei soggetti più comuni della calligrafia giapponese, come simbolo rappresentativo del progetto. Elaborato

con un unico gesto, senza possibilità di cambiamento o correzione, l’ENSŌ è l’atto creativo più puro, simbolo della possibilità dell’artista di entrare in contatto con il proprio io attraverso il movimento guidato del pennello e dell’inchiostro sulla carta.

In esposizione presso le sale del Museo Archeologico, una produzione di dipinti inediti in dialogo con una

selezione di opere fulcro della pratica artistica di Sisyu; opere pittoriche su tela che reinterpretano l’arte

classica ed erotica giapponese, sculture calligrafiche sospese, e il grande dipinto su paravento giapponese “Feasting Crow, Feasted Crow” già presentate in Italia nel 2018 a Milano, in occasione della prima mostra istituzionale italiana dell’artista “Satori, la percezione dello spirito”, presso la Fondazione Luciana Matalon.

