Cala D’Ambra Music Festival, una serata blues con Marco Pandolfi

La serata del Cala D’Ambra Music Festival.

Ancora grandi nomi della musica blues per il prossimo appuntamento live del Cala D’Ambra Music Festival: Carlo Sezzi supervisore artistico del festival ha scelto Marco Pandolfi e la sua band per un super incontro musicale sulla terrazza vista mare dell’Esagono.

Chi è Marco Pandolfi.

Un percorso professionale iniziato da giovanissimo suonando l’armonica con gli amici della Barrelhouse Blues Band per poi diventare allievo di Willy Mazzer. Nel 1994 si unisce alla band di Claudio Bertolin, bluesman italiano che alla fine degli anni ’70 ha suonato con Cooper Terry e Roberto Ciotti. Un passo importante per la sua carriera è stato suonare con Enrico Crivellaro uno dei chitarristi più influenti della scena blues internazionale e con Raffaele Bisson. Tours in Italia, cd e concerti rafforzano la sua posizione in Italia. Frequenta il laboratorio dell’asso dell’armonica di Chicago Billy Branch e contemporaneamente inizia a dare lezioni di armonica, sia privatamente che in alcune scuole di musica. Forma un duo di successo con il bluesman Richard Ray Farrell, di New York e insieme girano l’ Italia, la Svizzera e la Spagna, riscuotendo un grande successo. Con Federico Stragà, promettente cantante pop italiano, ha inciso un CD che è stato presentato attraverso una serie di esibizioni nelle maggiori emittenti radiofoniche italiane. Negli U.S.A. ha avuto la possibilità di suonare con famosi artisti americani: J.J. “Bad Boy” Jones, Kirk Fletcher, Lynwood Slim e Freddie Brooks.

Durante Umbria Jazz 2001 (Perugia, Italia), ha avuto l’onore di suonare con i celebri Rockin’ Dopsie Jr. e gli Zydeco Twisters, di New Orleans. Marco Pandolfi è stato l’opener di star internazionali come: John Mayall, Soul Stirrers, Maurice John Vaughn, Marva Wright, Sean Costello, Nine Below Zero. Anche quest’ospite proviene dal Circuito del Blues in Sardegna nato a Porto Ferro e sviluppatosi poi in altri presidi della musica live quali San Teodoro e Porto Pollo.

Fioccano le prenotazioni per uno spazio sull’ambita terrazza del Cala D’Ambra Music Festival. In alternativa alla terrazza si propone la spiaggia di Cala D’Ambra, ormai luogo ideale per seguire i concerti gratuiti del Festival, osservando il tramonto sul mare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui