Disinfestazione dalle blatte a Olbia.

Si comunica agli utenti che nella giornata del 25/08/2023 la Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia, sita in Piazzetta Dionigi Panedda 3 (ex corso Umberto 56), resterà chiusa per intervento di disinfestazione dalle blatte.

Il giorno 01/09/2023 resterà invece chiuso il Comando Polizia Locale, sito in Via Macerata 9

(Palazzo Alberghiero) sempre per intervento di disinfestazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui