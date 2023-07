San Teodoro piange la scomparsa di Giovanni Lai.

A San Teodoro c’è grande dolore per la prematura scomparsa di Giovanni Lai, avvenuta all’età di 28 anni. Ad annunciare il triste evento sono stati il padre Mario, la madre Elena Piu, le sorelle Francesca e Giada con Marco, e i fratellini Antonio e Nicolò. La famiglia ha ricevuto innumerevoli messaggi di cordoglio in queste ore difficili.

I funerali del giovane si terranno nel pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di Santa Teresa di Calcutta a San Teodoro, con la partenza dalla struttura dell’ospedale civile San Giovanni Paolo II di Olbia.

In questo momento, i familiari desiderano esprimere il loro ringraziamento ai dottori Tonino e Arianna Meloni per le amorevoli cure prestate al defunto, e alla Croce Bianca di San Teodoro per la sensibilità dimostrata.

