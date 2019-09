Le ultime partecipazioni della cantante Eliana Nieddu.

Dal premio Mimì Sarà, dedicato all’eterna Mia Martini, al Cantagiro di Fiuggi. Un anno inteso per la cantante Eliana Nieddu, 30 anni, originaria di Padru, ma che vive da alcuni anni a San Teodoro.

Le porte per i palcoscenici nazionali glieli ha aperti la partecipazione all’Olbia Music Festival, svoltosi lo scorso 18 agosto. La manifestazione canora organizzata da Simona Salis le è valsa l’accesso ai due prestigiosi concorsi. Una tappa importante per la carriera di quest’artista, che studia canto moderno dall’età di 20 anni e attualmente sta imparando pianoforte.

Eliana ha partecipato fin da giovanissima a vari contest/talent e nel 2017 si è aggiudica il Festival della Sardegna, nella categoria inediti, premiata dal Maestro Vince Tempera. È andata alla manifestazione Grandi Festival Italiani che si è tenuta a Verona e diretta dal Maestro Vince Tempera. Quest’anno è stata finalista su Radiolina Special Contest.

All’Olbia Music Festival ha presentato il suo nuovo inedito “Non mi illudi”, prodotto nello studio di Marino Maillard a Cagliari (il testo è dall’autore cagliaritano Nando Cuccu e le musiche sono del francese Henri Caruso). E a notarla e sceglierla per il Cantagiro è stato Remo Francesconi, agente di spettacolo e tra i più anziani frequentatori di Sanremo. Francesconi è conosciuto in tutta Italia per aver prodotto e seguito decine di artisti locali, ma il suo nome si lega a Mino Reitano, di cui è stato manager.

