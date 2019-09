La discarica sulla strada per il depuratore del Liscia.

Nemmeno una settimana e sono tornati a spuntare rigogliosi, come fossero dei fiorellini su un tappeto di letame. Ma qui, sulla strada che porta al depuratore della diga del Liscia, nel comune di Arzachena, dall’aspetto l’impressione è che si tratti molto più di letame che di fiorellini. Visto il contenuto che hanno questi sacchetti trasparenti abbandonati di lato.

Per lo meno non sono ancora arrivati materassi e calcinacci, come una settimana fa, dopo che la cunetta era stata ripulita dai rifiuti. Ma per gli incivili non c’è tempo che tenga e così in pochi giorni il pattume è subito ricomparso. Facile capire che oltre alla buona volontà dell’amministrazione comunale, che ha coordinato la pulizia di quella che assomigliava ad una vera discarica a cielo aperto, servano più controlli.

Telecamere nascoste, forse, come quelle che Arzachena ha imparato a conoscere scovando, nell’ultimo anno, i furbetti della differenziata. E qualche multa in più, evidentemente.

