I lavori di riqualificazione delle strade.

Come era stato anticipato all’inizio della stagione estiva, una volta conclusi i lavori di riqualificazione del lastricato di Viale Italia, operazione effettuata con lo stanziamento di 170 mila euro, sono partiti questa mattina, 23 settembre, dal quartiere di Chiusedda, i lavori di bitumatura delle strade cittadine.

“Si tratta di un imponente lavoro che prevede il rifacimento dell’asfalto in molti quartieri dell’isola. L’amministrazione ha stanziato 1,8 milioni, risultando il più importante appalto fra i comuni della Sardegna”, afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cataldi.

Tra le vie a cui riguarda questa operazione di restyling del manto stradale ci sono Via Domenico Millerire, Via I Longobardo, Via Leopardi, Via Ammiraglio Mirabello, Via G. Mary, Via Terralugiana, Via B. Sassari ed altre ancora, nonché i quartieri Artiglieria, le aree Domus ed il quartiere Mongiardino.

“Un intervento di straordinaria amministrazione in linea con gli impegni assunti con gli elettori che risolverà gli annosi problemi di sicurezza della viabilità e che va a sommarsi a quello dello scorso anno, pari a 750.000 euro circa”, afferma invece il consigliere di maggioranza Alberto Mureddu.

“Un lavoro così importante comporterà sicuramente dei disagi, di cui ci scusiamo sin da ora, ma che si è reso necessario per i benefici che se ne trarranno. Si sta lavorando per impegnare ulteriori somme, così da portare a termine la messa in sicurezza di tutte le strade asfaltate”, concludono l’assessore Cataldi e il consigliere Mureddu.

