Nicolò Cassitta, il 16enne velista dello Yacht Club Olbia, diventato campione del mondo ILCA 4 lo scorso agosto a 15 anni, è stato premiato dalla Lega Navale di Olbia col premio “Lega Navale Day – Il mare ci unisce” per il suo successo al Youth World Sailing Championship. Accompagnato dal presidente dello YCO Marco Barabino, il giovane olbiese ha ritirato il primo premio “Lega Navale Day” dopo lo stop di due anni per la pandemia.

In passato il premio della Lega Navale di Olbia è stato assegnato alla guardia costiera per l’operazione di salvataggio di due pescatori nel mar Tirreno. A Renato Azara per le imprese dell’imbarcazione Adelasia di Torres. Al medico di diabetologia Giancarlo Tonolo per la regata nell’Atlantico con cinque pazienti diabetici.

