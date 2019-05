I ragazzi hanno ottenuto il secondo e terzo premio.

Le classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Teodoro, dopo la loro esibizione il 14 e 15 maggio scorso al Festival teatro scuola di Altomonte in Calabria, hanno portato a casa il secondo e terzo premio.

I due copioni scritti e diretti da Carlo Piras, messi in scena dai ragazzi hanno vinto rispettivamente:”Il Testamento” messo in scena dalla seconda A, con la coordinatrice scolastica Anna Sanna, ha guadagnato il secondo premio, mentre ”Pro..cessi” messo in scena dai ragazzi della seconda B, con la coordinatrice scolastica Flavia Pirisi, ha guadagnato il terzo premio.

Il Festival, iniziato il 9 maggio e terminato il 25, ha visto in gara 11 classi provenienti dalle scuole di tutta Italia, che hanno messo in scena diversi copioni. Un bel traguardo è stato raggiunto dai ragazzi di San Teodoro, l’unica scuola sarda ammessa alla gara in ben 22 edizioni di Festival.

Il premio in denaro vinto dai ragazzi con le loro esibizioni verrà utilizzato per finanziare nuovi progetti all’interno dell’ambito del loro percorso formativo. Il progetto teatrale portato avanti dalla cooperativa Camminiamo Insieme con i loro laboratori sia teatrali che in altre discipline, segue i ragazzi da più di quattro anni, vedendoli crescere e raggiungendo gli obiettivi che anche grazie a questo Festival, hanno dato i loro frutti positivi.

”Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto. Per noi è un grande traguardo aver partecipato a questo Festival a livello nazionale e abbiamo nuovi e ambiziosi progetti per il futuro”, parla il direttore artistico Carlo Piras.

Oltre ai due premi, la Pro Loco di Altomonte, ha voluto omaggiare gli studenti di San Teodoro con un ulteriore premio speciale per l’utilizzo all’interno del copione di ”Pro..cessi” il dialetto regionale che ricopre una parte sostanziosa delle scene.

Il 31 maggio verrà celebrata la premiazione ufficiale del Festival ad Altomonte e grazie al contributo sostanzioso stanziato dall’Istituto Comprensivo di San Teodoro con dirigente scolastico Carlo Orrù, 8 studenti insieme a Carlo Piras andranno a ritirare il premio e riproporranno un estratto delle due commedie.

(Visited 49 times, 49 visits today)