La data dell’evento da riprogrammare.

Si sarebbe dovuta svolgere in questi giorni la Festa del porcetto a San Teodoro con inizio il 13 agosto fino al 18.

Una 5 giorni all’insegna di grandi eventi come l’holycolor, spettacoli e dj set con grandi ospiti che avrebbero coinvolto il pubblico in una festa dedicata alla tradizione culinaria sarda.

L’evento è stato annullato per cause legate all’organizzazione della sicurezza. Infatti per adempiere alla questione, si sarebbe dovuta seguire una prassi in cui andava istituita e formata una commissione di vigilanza tale da ricoprire e garantire la sicurezza all’intera area con capienza che va oltre le 200 unità di pubblico.

La manifestazione è stata, quindi, rinviata a data da definirsi. Non appena le questioni burocratiche verranno appianate sarà possibile riprogrammare l’evento.

