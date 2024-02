La manifestazione a San Teodoro.

Genitori e alunni dell’Istituto comprensivo di San Teodoro si riuniranno lunedì, 19 febbraio, per protestare contro l’accorpamento scolastico imposto dalla Regione Sardegna. La misura, approvata lo scorso dicembre, prevede la soppressione dell’autonomia dell’istituto teodorino, con meno di 400 alunni, e la sua fusione con l’Istituto comprensivo di Budoni.

La perdita delle funzioni di segreteria e presidenza è solo uno degli aspetti critici di questo cambiamento, fortemente contestato anche dall’amministrazione comunale. C’è il rischio che, con la perdita dell’autonomia, vengano compromessi progetti su misura attivati dalla scuola e dal Comune per soddisfare le esigenze della popolazione scolastica locale.

Il Comune aveva precedentemente chiesto al dipartimento regionale una proroga sull’autonomia per un altro anno, e ora genitori e rappresentanti dell’istituto si rivolgono nuovamente a Cagliari per sollevare le loro preoccupazioni. La manifestazione di lunedì sarà un momento importante per esprimere il loro dissenso e cercare di influenzare le decisioni regionali.

