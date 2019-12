I libri della scrittrice Manuela Ricci.

Al momento sono due i romanzi tradotti in inglese. Ma potrebbe essere l’inizio di una lunga carriera sul mercato statunitense. Più che una sorpresa, una conferma per la scrittrice di San Teodoro Manuela Ricci, che ha già fatto parlare di sé, nell’ultimo anno, avendo scalato più volte le classifiche delle vendite online.

“Con una mail in inglese che arrivava dalla sede centrale di Amazon, mi veniva comunicato che ero stata scelta come autrice in seguito al successo riscontrato dai miei romanzi per il mercato statunitense – racconta la scrittrice -. Sono onesta: ho riletto più volte la mail credendo che fosse uno scherzo di pessimo gusto, ma era tutto vero. Ho risposto che ovviamente accettavo la loro proposta e che ero infinitamente grata per l’opportunità”.

A questi primi due titoli seguiranno gli altri. I libri vengono promossi direttamente su Amazon e vengono proposti sui supporti Kindle. “Sono ancora frastornata dal tutto, l’emozione che ho provato e che continuo a provare è indescrivibile – prosegue -. Vedere i miei romanzi che approdano in America, il luogo dove ho ambientato tutti i miei romanzi è un altro traguardo che il destino mi ha fatto raggiungere”.

Nella classifica generale di Amazon è al 400esimo posto. “Ma parliamo di una classifica che supera i due miliardi di posizioni – prosegue l’autrice -. Ed è una grande soddisfazione trovarmi al fianco di scrittrici statunitensi che ho avuto il piacere di leggere”. I prossimi progetti sono proiettati al 2020 dove a gennaio uscirà Kiss me Again, “un romanzo al quale tengo tanto poiché è autobiografico e racconta un po’ la mia vita e come lo scrivere, da un certo punto di vista, sia stato la mia salvezza”.

Seguiranno diverse presentazioni nelle maggiori librerie italiane, da Milano a Roma. “Devo tutto ai lettori che mi hanno supportato, che hanno creduto in me – conclude Ricci -. Sono loro che mi hanno portato così in alto e non potrò mai ringraziarli abbastanza. Ho tante storie nel cassetto ancora da raccontare e quindi spero che continuerete a sentir parlare di me”.

(Visited 38 times, 43 visits today)