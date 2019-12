Intensificati i controlli all’aeroporto di Olbia.

Nelle ultime settimane i controlli ai tornelli sarebbero stati intensificati. Un’informativa dei servizi segreti inglesi ha indicato l’aeroporto di Olbia come possibile scalo usato per l’ingresso in Europa da potenziali criminali e clandestini.

Secondo quanto riferito, due persone sarebbero state anche fermate nei giorni scorsi. E nel cellulare di un cittadino di nazionalità irachena sarebbero state trovate delle foto di armi.

Non si conosce se quest’allerta possa essere collegato a possibili infiltrazioni terroristiche e il ruolo di Olbia, ma intanto in aeroporti sono stati intensificati i controlli per le festività.

