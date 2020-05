La mascherina sulla statua del Cristo.

Se voleva essere una goliardata è sicuramente mal riuscita. Se voleva essere un atto di sensibilizzazione forse vale la pena ricordare prima che ci sono altri contesti dove metterlo in pratica. Così la statua del Cristo, che si trova fuori la chiesa di San Teodoro, bardata con la mascherina, ha subito scatenato un fiume di polemiche.

E diviso in chi cerca di minimizzare il gesto e chi lo vede come un affronto. La scoperta l’ha fatta stamattina il parroco don Alessandro Cossu. Sulla bocca della statua del Cristo era stata legata una mascherina chirurgica. Simbolo, chiaramente, di questa epidemia.

“Un’azione irrispettosa verso il sacro e verso Colui che la statua rappresenta”, ha commentato il parroco, che non ha voglia di chiudere un occhio su questa azione. “Ora controllerò le telecamere e chiamerò il colpevole per capire il perché di tale azione – ha proseguito -. Per cortesia, lo chiedo a tutti, le opere pubbliche vanno rispettate anche se non ci piacciono, anche se non siamo credenti”.

