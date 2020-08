La decisione del sindaco di Olbia Nizzi.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi forza la mano e di fronte all’impennata dei contagi da coronavirus che stanno toccando, in queste ore, la Gallura con un’ordinanza dispone l’apertura dei laboratori di analisi per i test molecolari all’ospedale Mater.

Una scelta che imprime un’accelerata rispetto all’emergenza e alle decisioni che si attendevano dalla Regione. Forte della convenzione in essere, Nizzi chiede al Mater “di porre in essere ogni attività necessaria al fine di effettuare presso il proprio laboratorio di analisi, test molecolari covid 19, basati sull’identificazione di RNA virale, mediante tamponi nasofaringei”.

Nessuna spesa sarà a carico del servizio pubblico. “L’attività diagnostica si svolga con spesa a totale carico dei cittadini e senza oneri sulla finanza pubblica”, scrive nell’ordinanza. I casi per la richiesta dei tamponi valgono per i “cittadini assistiti privi di sintomi, previa richiesta su ricetta SSN dai medici prescrittori, per cittadini stranieri che devono ottemperare a eventuali richieste di certificazione di negatività per il rientro nel proprio Stato di origine”.

Immediata comunicazione deve essere data al medico prescrittore ed al servizio sanitario pubblico di riferimento di tutti i soggetti risultati positivi, per l’attivazione di tutte le procedure di contenimento della diffusione del virus, oltre alla comunicazione dell’esito dei test ( sia positivi che negativi) alla ASSL di Olbia per l’inserimento nei sistemi informatici regionali.

