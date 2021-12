I lavori per il porto turistico a San Teodoro.

I lavori per il porto turistico di San Teodoro verso il completamento. Dopo il governo, anche la Regione ha dato il via libera per realizzare l’intervento. La prima parte dei lavori è in esecuzione, mentre il Comune sta lavorando per progettare il secondo lotto. Nel progetto sono previsti banchine, pontili fissi e mobili e la realizzazione di due darsene, una a mare e una a terra. Nel porticciolo, che si trova in zona Niuloni, sono presenti 150 posti barca ai quali saranno aggiunti altri 350 con il completamento del cantiere.

Il progetto del porto turistico di San Teodoro parte da lontano, ovvero da 20 anni fa, quando la Regione finanziò due milioni e mezzo, e poi 8 milioni, per la realizzazione dell’infrastruttura. Nel 2008 ci fu l’ok dopo il parere favorevole della Valutazione di impatto ambientale, per cominciare i lavori.

Sucessivamente, sul cantiere era stato avviato un procedimento contro la ditta appaltatrice per presunte violazioni in merito al rilascio della Valutazione di impatto ambientale e il sequestro a causa di una di presunte operazioni di smaltimento di materiali da dragaggio. L’inchiesta era stata svolta dalla Procura di Nuoro e, successivamente, solo nel 2019 il cantiere era stato dissequestrato. Il procedimento, poi archiviato, ha chiuso definitivamente la vicenda.