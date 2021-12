Istituito il catasto incendi a Olbia.

Il Comune di Olbia istituisce un catasto che fissa i vincoli che limitano l’utilizzo del suolo nelle aree percorse da incendi, che non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio.

I vincoli riguardano la destinazione d’uso delle aree percorse dal fuoco per almeno 15 anni, mentre è vietata, per dieci anni, la realizzazione infrastrutture finalizzate ad attività come il pascolo e la caccia. Il fine è quello di limitare la speculazione. Questa mappatura del catasto sarà pubblicata nell’albo pretorio per 30 giorni, periodo entro il quale dovrà essere presentata osservazione.

“Questo catasto è di notevole importanza perché ci sono indicate le aree percorse dagli incendi in diverse annualità – ha spiegato il consigliere Davide Bacciu -. E’ importante, chiunque sia interessato, andare a fare una verifica puntuale della perimetrazione corretta di questi terreni e se ci fosse una difformità segnalarla”.