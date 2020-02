La statale 131 dcn riaperta.

È di nuovo agibile il tratto di strada della statale 131 dcn che era rimasto chiuso, negli ultimi giorni, per lavori. La corsia della superstrada che va verso sud è rimasta chiusa nel tratto tra San Teodoro e Budoni per lavori di rifacimento del manto stradale, dirottando le auto sull’orientale Sarda per poi riprendere la 131 dcn prima dell’ingresso di Budoni. Adesso la corsia è nuovamente agibile.

