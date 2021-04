L’ordinanza a San Teodoro.

Crescono i casi di coronavirus a San Teodoro dove secondo gli ultimi dati della piattaforma regionale diffuso dalla sindaca Rita Deretta le persone positive sono 58, tutte in isolamento domiciliare, seguite dall’ATS e dal proprio medico di base.

Una situazione che , anche dopo la richiesta dell’Ats ha spinto la prima cittadina a sospendere, da domani fino al 2 maggio, tutte le attività in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, compreso il micronido comunale. Chiusi anche tutti i parchi e le aree gioco comunali per limitare le occasioni di assembramento e contenere il contagio.

Intanto a San Teodoro sono stati vaccinati oltre 200 ultraottantenni, circa 400 tra ultrasettantenni e ultrasessantenni, è stato vaccinato tutto il corpo della polizia locale e la compagnia barracellare, tutti docenti, il personale scolastico e coloro i quali prestano servizio in ambito scolastico. Entro la fine della prossima settimana procederemo a vaccinare altri 200 ultrasessantenni.

“Pertanto alla fine del mese di aprile avremo circa 1000 persone che avranno ricevuto almeno la prima dose. Questo è un dato che non può che dare un primo piccolo bagliore di luce”, commenta la sindaca Deretta.

