Possibili riaperture, ma solo all’aperto: in Gallura molti resteranno esclusi

La Fipe Gallura sulle possibili riaperture di bar e ristornati.

Il Governo ha anticipato la data delle zone gialle e delle riaperture al 26 aprile ascoltando le richieste di Fipe Confcommercio, consentendo così di lavorare anche alla sera, ma solo per chi ha la possibilità di usufruire di spazi all’aperto.

Sicuramente un passo in avanti ma una decisione che rischia di tagliare fuori molte attività. “Questo esclude i pubblici esercizi che hanno solo i tavoli all’interno del locale o che invece sono locati all’interno di un Centro Commerciale, creando così delle discriminazioni – commenta la presidente di Fipe Confcommercio Area Olbia Gallura Gavina Braccu – . Lavoreremo costantemente per chiedere ancora una volta ai Comuni gli spazi pubblici, possibilmente a uso gratuito, consentendo così agli esercizi di somministrazione di cibi e bevande di poter lavorare con maggiore serenità.

“Le linee Guida sviluppate dalla Conferenza delle Regioni sono al vaglio del Cts e restiamo in attesa del Decreto con le specifiche disposizioni per la nostra categoria – continua la presidente Braccu – auspico che ci siano maggiori controlli nell’osservanza dei protocolli sanitari, indossando la mascherina correttamente, sia da parte degli esercenti che dei clienti, ovviamente tenendo le distanze e sanificando le mani e gli ambienti. Noi di Fipe abbiamo sempre collaborato nel redigere Protocolli e procedure per lavorare in sicurezza, per la nostra salute e la salute dei nostri clienti”.

“I dati che saranno presi in considerazione per stabilire quali regioni saranno in fascia gialla, saranno quelli del monitoraggio del 23 aprile e le ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza entreranno in vigore il 26 aprile, mi auguro che la campagna vaccinale prosegua senza ulteriori intoppi e che noi tutti cittadini saremo rigorosi nelle osservanze delle regole, con l’obbiettivo primario di tornare ai numeri da zona bianca”.

