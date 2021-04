Fine settimana di maltempo in Gallura, piogge intense e grandinate a Olbia

Grandinate in alcune zone di Olbia.

Fine settimana di aprile nel segno del maltempo in Gallura dove l’inverno sembra ritornato prepotentemente con un calo delle temperature e rovesci, anche di forte intensità.

Pioggia intensa e grandinate anche in alcune zone di Olbia mentre sul Gennargentu è arrivata addirittura la neve ad imbiancare le vette di Separadorgiu e Bruncuspina . Maltempo che, anche se di minore intensità, non lascerà la Sardegna anche per la prossima settimana con pioggia e nuvole protagoniste anche per i prossimi 7 giorni.

