Da San Teodoro a Olbia per il concerto di Emma, il bus-navetta è gratis

Il bus-navetta del comune di San Teodoro per raggiungere il concerto di Emma a Olbia.

Il comune di San Teodoro, per facilitare i propri cittadini che intendono recarsi a Olbia per assistere al concerto di Emma, ha istituito il servizio gratuito di navetta-bus da e per la cittadina olbiese.

In questo modo sarà possibile recarsi al concerto in totale tranquillità e sicurezza, senza la preoccupazione di mettersi al volante o di cercare un parcheggio in un punto della città vicino al palco.

La navetta per l’andata San Teodoro-Olbia partirà alle 18:30 da Lu Lioni/Lu Sitagliacciu/L’Alzoni e Nuragheddu e servirà le altre borgate di San Teodoro e San Teodoro centro.

Le navette per il ritorno Olbia-San Teodoro messe a disposizione saranno due: prima partenza alle ore 01:30, seconda partenza alle ore 03:30.

Il servizio include l’accompagnatore a bordo, reperibile 24 ore su 24 ed è disponibile gratuitamente, ma solo previa prenotazione al numero +39 3494453924

