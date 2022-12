San Teodoro, 66mila euro per potenziare l’illuminazione pubblica

Potenziata l’illuminazione pubblica di San Teodoro.

Sono terminate in questi giorni le operazioni di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica delle frazioni di Schifoni, Stazzu Brujatu e Lutturai a San Teodoro. L’intervento è incluso nel piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024, annualità 2022, e fa parte del “piano di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica del centro urbano e delle frazioni di San Teodoro” in materia di investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Nello specifico riguarda 33 corpi illuminanti totali, di cui 23 nuovi che hanno permesso di ampliare la rete di illuminazione pubblica comunale di 230 metri circa, per un importo di circa 66.000 euro finanziati dal ministero dell’interno. I lavori, iniziati il 13 ottobre scorso, sono stati interamente eseguiti da una impresa locale, l’obbiettivo è quello di migliorare il servizio pubblico, l’efficienza e la qualità del servizio di illuminazione pubblica e garantire un risparmio energetico con l’installazione di “lampade full led”.

Il piano di riqualificazione proseguirà nei prossimi anni, con l’obiettivo di completare il passaggio di tutta l’illuminazione cittadina con moderni sistemi più efficienti full led che garantiranno una drastica riduzione delle emissioni di CO2, la fruibilità degli spazi urbani e la qualità della vita sociale all’aperto.

