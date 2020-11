La Giunta comunale dei prossimi 5 anni a San Teodoro.

E’ stata presentata questa mattina la nuova Giunta comunale di San Teodoro guidata dalla sindaca Rita Deretta. In un incontro in piazza, la sindaca ha presentato i nuovi assessori che l’affiancheranno nei prossimi 5 anni insieme a tutto il resto del gruppo di consiglieri e delegati.

”Auguro a tutti un buon lavoro nell’interesse di tutti, non mi ritengo una femminista ma oggi abbiamo creato una giunta a maggioranza femminile -esordisce la prima cittadina presentando i ruoli ricoperti dagli assessori – .”Abbiamo staccato ambiente e turismo perché sono troppo importanti, abbiamo inserito la cultura e anche le politiche sociali perché gli ultimi non possono essere lasciati soli in questo paese”.

Il corpo degli assessori è dunque così formato: Luciana Cossu, vice sindaco, si occuperà dell’assessorato al turismo, cultura e eventi. Un ruolo derivante dalla sua esperienza ventennale nell’ambito del turismo e gestione dell’ufficio turistico del paese. Antonia Debertolo, impegnata da anni nell’ambito del sociale e del volontariato, nominata assessora alle politiche sociali. Cristian Folino, impresario e costruttore, si occuperà dell’assessorato ai lavori pubblici, Gianpiero Boeddu, operatore turistico nell’ambito della gestione di strutture ricettive, è stato eletto assessore al commercio e attività produttive mentre a Barbara Spiga, infermiera professionista, laureata in scienze dell’ambiente e delle produzioni marine è stato assegnato l’assessorato all’ambiente.

”Ringrazio tutti i candidati, sono stati coraggiosi, hanno dimenticato e messo da parte i voti e le preferenze perché la campagna elettorale è finita il 26 ottobre. Inizia oggi un nuovo processo di unità piena e assoluta”, continua la Deretta, elogiando gli assessori che hanno rinunciato alle cariche di consiglieri per lasciare spazio ai loro compagni non eletti.

(Visited 152 times, 152 visits today)