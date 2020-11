La scomparsa di Nino Mura.

Si è spento Nino Mura, fondatore della Sardaformaggi storico caseificio di Buddusò e uno tra i maggiori dell’isola. Classe 1940, molto amato e considerato in paese, Mura è stato per due volte sindaco di Buddusò, oltre che consigliere provinciale. Ma non è soprattutto per la carriera politica che si è distinto.

A lui va il merito, insieme ai fratelli Piero e Salvatore e al cugino Titino, di aver dato vita, 57 anni fa, ad una delle maggiori realtà private di produzione di formaggio presenti in Sardegna. Un’attività che vanta, oltre alla storica sede di Buddusò, una sede nata negli anni 2000 a Olbia e un’altra ad Incisa Valdarno, in Toscana. Un precursore dei tempi. La sua innovativa e sempre fresca visione imprenditoriale lo ha portato a conquistare, tra i primi, la grande distribuzione, pur mantenendo le qualità di eccellenza proprie della tradizione delle sue produzioni.

