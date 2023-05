Sant’Antonio, il pizzaiolo Marcello Punzeddu trionfa al “Mediterranea Cup”

Marcello Punzeddu di Sant’Antonio si classifica primo.

Viene da Sant’Antonio di Gallura, Marcello Punzeddu, il pizzaiolo che nei giorni scorsi si è classificato primo all’evento “Mediterranea Cup pizza di qualità” che si è tenuto a Torre Grande, presieduto dal maestro Alfredo Folliero. Il giovane ha sbaragliato la concorrenza dei circa 40 pizzaioli presenti in gara e ha trionfato nella categoria pizza contemporanea.

Il pizzaiolo ha portato in gara una pizza fatta con base bianca stracciatella tartare di gambero rosso e granella di pistacchio su impasto napoletano contemporaneo. “Un grande riconoscimento per il nostro compaesano, un orgoglio per la nostra comunità che “sforna” ancora eccellenze”, ha detto l’amministrazione comunale di Sant’Antonio che ha dedicato un post al giovane pizzaiolo Marcello.