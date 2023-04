Le 10 migliori pizzerie di Olbia in una classifica del 2023

La classifica sulle migliori pizzerie di Olbia secondo i clienti.

Dove è buona la pizza a Olbia? Questa è una domanda che tanti ci facciamo quando vogliamo recarci a cena il fine settimana con gli amici o in coppia. In questo caso ci vengono incontro gli utenti di TripAdvisor, che, grazie alle loro recensioni, hanno stilato una classifica su dove si mangia la miglior pizza a Olbia.

La classifica comprende 10 pizzerie, che secondo i clienti, hanno ricevuto il riconoscimento di “migliori”. Nel 2023 il primo posto se lo è aggiudicato Retrò, che si trova in via Regina Elena, seguito da Family Pizza, di via Barcellona. Il terzo posto è stato aggiudicato da Giro Pizza, che si trova in via Fausto Noce.

Per gli utenti di TripAdvisor è eccellente la pizza di Adriano, in via Roma, che occupa rispettivamente il quarto posto della classifica, seguita da Funchal (traversa di viale Aldo Moro). Al sesto posto c’è la pizza napoletana de Il Vesuvio, in via Forteleoni, seguita da un’altra pizzeria napoletana: Dadino, situata in via Mameli. Nella stessa classifica figurano anche le pizzerie Speedy Gonzales (ottavo posto), che si trova in via Barcellona; Tierra Pizzeria Gourmet (nono posto), in via della Gardenia; le pizze gourmet di Mint Julep (decimo posto), in piazza Regina Margherita.

