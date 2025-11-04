Sant’Antonio onora la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Sant’Antonio di Gallura in festa per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Sant’Antonio di Gallura si prepara a celebrare con solennità la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate di martedì 4 novembre. L’Amministrazione Comunale ha organizzato una giornata interamente dedicata al ricordo all’onore dei Caduti di tutte le guerre, con un programma che mira a coinvolgere attivamente anche le nuove generazioni. L’evento si configura come un momento di memoria e riflessione condivisa, sottolineando l’importanza di trasmettere ai ragazzi i valori fondamentali di pace, libertà e unità nazionale. Come recita l’appello finale del Comune, “Non dimenticare è un dovere, ricordare è un atto d’amore verso la nostra storia e il nostro futuro.”

Le celebrazioni prenderanno il via la mattina con il seguente programma: Ore 10:00: Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Sant’Andrea in suffragio dei Caduti. Ore 10:30: Il momento centrale della commemorazione si sposterà presso il Monumento ai Caduti, dove avverrà l’incontro con gli studenti delle scuole.

La cerimonia vedrà diversi momenti significativi, volti a ricostruire il filo della storia e a valorizzare l’impegno civico locale: Lettura dei nomi dei Caduti nelle due guerre mondiali, un gesto di profondo rispetto per coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria. Pensieri e lavori realizzati dai ragazzi delle scuole, attraverso i quali le nuove generazioni offriranno la loro interpretazione e il loro omaggio al significato della giornata. Presentazione del nuovo direttivo dell’Associazione Combattenti, a sottolineare la continuità dell’impegno nel custodire la memoria storica e i principi di solidarietà e patriottismo.

L’Amministrazione Comunale ha esteso l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare in massa, per rendere omaggio a coloro che sono “testimoni di coraggio, sacrificio e amore per la Patria” e per ribadire, tutti insieme, il valore irrinunciabile dell’Unità Nazionale.

