Scomparsa Rosa Bechere, nuovo impulso alle indagini: gli sviluppi

Gli sviluppi nelle indagini sulla scomparsa di Rosa Bechere.

Il fascicolo sulla scomparsa di Rosa Bechere è ora nelle mani della Procura generale di Sassari, che lo ha richiesto e ricevuto da Tempio Pausania per un riesame accurato. La decisione potrebbe segnare la riapertura di un caso rimasto per mesi in stallo, quello della donna di 60 anni scomparsa nel novembre 2022 dal suo appartamento in via Petta, nel quartiere San Nicola. Da allora, di lei non si è più avuta alcuna notizia.

Sul registro degli indagati figurano due persone, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, accusati di omicidio, occultamento di cadavere e altri reati connessi, tra cui rapina e uso illecito delle carte di credito della vittima. L’inchiesta, nata dalle indagini dei carabinieri di Olbia e diretta fino all’anno scorso dal pubblico ministero Daniele Rosa, aveva portato al sequestro dell’abitazione e di numerosi beni riconducibili ai sospettati.

Senza il corpo della donna e in assenza di prove decisive, la Procura di Tempio aveva chiesto l’archiviazione, alla quale i familiari si sono opposti. Ora la procuratrice generale Maria Gabriella Pintus intende approfondire il fascicolo, valutando se avocare l’indagine al proprio ufficio per tentare di fare luce su una vicenda che, dopo tre anni, resta ancora avvolta dal mistero.

